Die Blaue Post im Zentrum von Chur gehört zu den wichtigsten Zeugen der Nachkriegsmoderne in Graubünden. Obwohl ein Baudenkmal, geniesse das markante Bauwerk noch immer keinen formellen Schutz, schreibt der Bündner Heimatschutz. Schon 2022 machte der BSA einen Aufruf, in welchem er einen denkmalpflegerischer Umgang mit dem Baudenkmal forderte. Nun liegt bereits zum zweiten Mal innert zwei Jahren ein Baugesuch auf, das die Integrität des schutzwürdigen Gebäudes zu zerstören droht. Dagegen wehrt sich nun der Bündner Heimatschutz mit Unterstützung der Fachverbänden SIA, BSA und SWB. Seine Petition fordert, die Blaue Post formell unter Schutz zu stellen. Wer das Anliegen unterstützen will, kann hier die Petition unterstützen.