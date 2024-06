Eine Strassenbrücke aus Holz – hier noch auf der Strasse. Fotos: Edgar Kälin

Die Jury des Prix Lignum hat entschieden! Nein, noch nicht die nationale Fachjury, sondern das Publikum. Unter den eingereichten 583 Projekten wählte jede und jeder online bis zum 15. Juni.

Die Teilnehmenden am Publikumsvoting in der Rubrik Holzbauten haben sich am meisten von der Rigiaa-Brücke überzeugen lassen, einer Strassenbrücke aus Holz bei Arth an der Rigi vom Ingenieurbüro Edgar Kälin, Einsiedeln.

Das Publikumsvoting in der Rubrik Schreinerarbeiten gewann die KuhBar in Arosa von Albertin Architekten aus Haldenstein, Stammkraft aus Bremgarten und den Schreinerinnen der Hans Rickenbacher AG, Läufelfingen.

Welche Projekte in den Augen der Fachjurys die besten sind, das erfahren die Gäste an der nationalen Preisverleihung vom 19. September in Bern und im Anschluss die Leserinnen des Hochparterre Themenheftes Prix Lignum 2024 und dieser Webseite.