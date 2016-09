Zumthor baut für Beyeler

«Der Himmel über Basel, die Stadt und ihre Umgebung – das sind die Landschaften meiner Jugend. Dass ich hier ein wichtiges Haus bauen darf, wärmt mir das Herz.» So zitiert die PR-Abteilung der Fondation Beyeler Peter Zumthor und verkündet: Auf dem bisher privaten Grundstück des Iselin-Weber-Parks in Riehen/Basel wird Zumthor einen Erweiterungsbau erstellen und dieses wird wie der angrenzende Park der Fondation Beyeler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Zumthor setzte sich damit gegen ein prominentes Teilnehmerfeld des Wettbewerbs durch. Einstimmig wählte die ebenso prominente Jury – u.a. Wiel Arets, Roger Diener, Rolf Fehlbaum, Jean Nouvel und Annabelle Selldorf – den Vorschlag Zumthors aus. Nach der Überarbeitung möchte man das Projekt, dessen Kosten für Bau und Inbetriebnahme die Fondation auf 80 Millionen Franken beziffert, der Öffentlichkeit im Spätherbst/Winter vorstellen.



Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, verspricht viel: «Das Zusammenspiel von Mensch, Natur, Kunst und Architektur ist ein Grundstein des Erfolgs der Fondation Beyeler und war auch für die Entwicklung des preisgekrönten Museumsgebäudes von Renzo Piano essenziell. Peter Zumthor bringt die Sensibilität und Erfahrung mit, um an diesem besonderen Ort ein Bauwerk von hervorragender Qualität zu realisieren.»