Dreidimensionale Neujahrsgrüsse

Text: Andres Herzog / 9.01.2017 14:52

Alljährlich erhält Hochparterre herzliche Grusskarten zu den Festtagen. Wir haben die konstruktivsten unter ihnen ausgewählt. Rampini Construction schickt uns einen Appenzeller Scherenschnitt, auf dem Bagger schaufeln statt Kühe laufen. Hausammann Architekten bauen eine Schule, die sie bis 2018 in Köniz realisieren, als Schwedischen Pfefferkuchen nach, den sie ablichten. Richtig praktisch werden Bollhalder Eberle Architekten, die ihre Neujahrswünsche auf ein Schmirgelpapier drucken, mit dem sie an ihren «Ideen schleifen». Andere wagen den Sprung vom Papier in die dritte Dimension, um ihr Publikum zu erreichen. Emch klappt zum Beispiel den Berner Zeitglockenturm aus der Karte. Am räumlichsten denkt Andreas Bechtiger, der uns ein 3d-gedrucktes Guetsliförmchen sendet, das vom Herz zum Stern wird. Wir danken allen, auch den nicht erwähnten, für die Post und freuen uns auf ein gfreutes 2017!