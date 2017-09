«Die Stadt muss wachsen»

Text: Urs Honegger / 4.09.2017 11:26

«Ist es richtig, dass die Stadt verdichtet wird?», fragt der «Tages-Anzeiger» Zürichs Stadtbaumeisterin Katrin Gügler beim Spaziergang. «Ob richtig oder falsch, spielt keine Rolle. Es ist nötig. Die Stadt muss sich entwickeln, sie muss wachsen, um lebendig zu bleiben», antwortet Gügler. Ihre Aufgabe sei es, zu ermöglichen, nicht zu verhindern. Als Problem bezeichnet die Stadtbaumeisterin, dass das Bewusstsein für den öffentlichen Raum nicht überall vorhanden sei. «Dabei wird er wichtiger, wenn wir verdichten.»

Weitere Meldungen:



– Das Kulturhaus Kosmos ist in Betrieb. Der «Tages-Anzeiger» ist auf fünf Planeten gelandet und hat die Strahlung gemessen.



– In Orbe (VD) plant der WWF das erste «One Planet Living»-Quartier der Schweiz. «24heures» stellt das Projekt vor.



– Die Schweiz rüstet sich gegen Naturkatastrophen. Die «NZZ» zeigt am Beispiel Alpenrhein, wie kompliziert und teuer das ist.