Alles ein bisschen grösser

Ihr Baugesuch ist letztinstanzlich vom Bundesgericht bewilligt worden, im vergangenen Mai hat das Pharmaunternehmen CSL Behring mit dem Bau in Lengnau begonnen. Inzwischen nehmen die sechs entstehenden Gebäude Form an und lassen die Dimension des Komplexes erahnen. Wo heute ein karger Betonbau noch von Pfützen übersät ist, wächst eine zu kunftsweisende Produktionshalle heran. Ein Augenschein im «Grenchner Tagblatt».

Weitere Meldungen:

– Die Baugenossenschaft Zurlinden hat auf einem Areal in Albisrieden ein Modulgebäude erstellt und dieses der Asylorganisation Zürich zur Unterbringung von Migranten zur Verfügung gestellt, berichtet die «NZZ» (Artikel online nicht verfügbar).

– Luzern setzt auf automatische Strassenlichter, berichtet die «LZ» (Artikel für Abonnenten zugänglich). In der Stadt sind bereits zahlreiche LED-Lampen in Betrieb, die heller leuchten, sobald jemand in der Nähe ist. Die Sensoren sollen künftig auch Fahrzeuge erfassen können.