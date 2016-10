Pro Helvetia: Andrew Holland tritt zurück

Text: Meret Ernst / 31.10.2016 12:08

Andrew Holland übernahm die Direktion der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia im November 2012, kurz nachdem mit dem Pro Helvetia-Gesetz eine neue Grundlage geschaffen wurde. Als Nachfolger von Pius Knüsel führte er die Stiftung durch die dadurch ausgelöste Neuausrichtung. In seine Amtszeit fällt die Formulierung sowie der parlamentarische Prozess, in dessen Lauf die Kulturbotschaft 2016-2020 verbaschiedet wurde. Unter anderem wurde darin die Designförderung neu aufgegleist. Bevor es nun in die Formulierung der nächsten Kulturbotschaft geht, hat sich Andrew Holland nach zwölf Jahren Engagement per Ende April 2017 «aus persönlichen Gründen» entschieden, die Stiftung zu verlassen, teilt Pro Helvetia mit.

Bei Pro Helvetia begann Andrew Holland 2004 als Leiter der Abteilung Tanz. Von 2009 bis 2012 leitete er den Bereich Förderung und war stellvertretender Direktor. Die Direktion ad interim übernimmt ab 1. November 2016 Sabina Schwarzenbach, Leiterin des Bereichs Kommunikation, in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung.