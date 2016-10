Die Stadtplanung Schaffhausen und die kantonale Denkmalpflege haben in enger Zusammenarbeit mit dem Haus der Farbe in Zürich eine Farbkarte für die Altstadt Schaffhausen erarbeitet.

Text: Urs Honegger / 6.10.2016 14:23

Die Stadtplanung Schaffhausen und die kantonale Denkmalpflege haben in Zusammenarbeit mit dem Haus der Farbe in Zürich eine Farbkarte für die Altstadt Schaffhausen erarbeitet. «Die Altstadt von Schaffhausen weist eine einzigartige, elegante Farbigkeit aus», schreibt das Haus zur Farbe in einer Pressemitteilung. «Diese ist über Jahrhunderte entstanden und für das Stadtbild von grosser Bedeutung; sie ist für Schaffhausen einer der wesentlichen Identitätsfaktoren.» Um diese Tradition und Qualität zu bewahren und weiterzuentwickeln, brauche es ein ausgeprägtes Bewusstsein und die richtigen Grundlagen. Die ‹Farbkarte für die Altstadt› veranschauliche das Kolorit, beschreibe seine Eigenheiten und soll Architekten, Malern und Bauherren bei der Farbwahl von Fassadensanierungen unterstützen.