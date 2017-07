Davos’ Architektur

Text: Köbi Gantenbein / 14.07.2017 10:06

Foto: Flyout via Wikimedia

Die Spuren der Walser sind noch zahlreich in Davos, die Sanatoriumsbauten prägen das Stadtbild ebenso wie die Hotels und Zweitwohnungen. Landschaften wie der Waldfriedhof oder der Kurpark gehören zu Davos ebenso wie Zeugen der Moderne und das Kirchnermuseum, Sportbauten, Bergbahnen. Hochparterre stellt in einem Buch die Architekturgeschichte der Bergstadt vor. Die Davoser Architekten Jürg Grassl und Philipp Wilhelm von der HausBauWerkStadt arbeiten zur Zeit an der Dokumentation der 53 Bauten, die exemplarisch für die Geschichte der Davoser Architektur stehen. Ralph Feiner besorgt die Fotografie. Köbi Gantenbein hält die Fäden zusammen und wird in einem Essay die Landschaft- und Stadtgeschichte von Davos erzählen. Das Buch ist eine Koproduktion von Hochparterre mit der Gemeinde Davos und Davos Tourismus. Es erscheint im nächsten Sommer im Verlag «Edition Hochparterre».