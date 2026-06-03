Ein neues Kapitel für Königsfelden

Auf dem 24 Hektar grossen Gelände der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch überlagern sich die Zeitschichten: Mit ihrem Legionslager Vindonissa legten die Römer vor 2000 Jahren den Grundstein. Im Mittelalter baute Agnes von Habsburg das von ihrer Mutter auf den römischen Ruinen gegründete Kloster zu einem religiösen und wirtschaftlichen Zentrum aus. Der Neubau der ‹Heil- und Pflegeanstalt› Ende des 19. Jahrhunderts bildete die Basis für den psychiatrischen und psychotherapeutischen Klinikbetrieb, in dem heute rund 1900 Menschen aus 50 Berufsgruppen jährlich über 30 000 Patient*innen behandeln. Die Wiedereröffnung des historischen Hauptgebäudes markiert nun eine weitere wichtige Bauetappe.

Hochparterre widmet der Sanierung und Erweiterung des geschichtsträchtigen Areals einen Themenfokus: Der Beitrag ‹Die Geschichte fortschreiben› handelt vom Dialog zwischen historischer und zeitgenössischer Architektur und dokumentiert das Nebeneinander von Architektur- und Psychiatriegeschichte. Eine zentrale Rolle spielt auch der üppig bepflanzte Park mit dem alten Baumbestand – nicht nur wegen seiner heilsamen Wirkung für die Patient*innen, sondern auch, weil er als wichtiger Freiraum für die Mitarbeiter*innen und als Stadtpark für die Bevölkerung dient. Wie dieses Gartendenkmal mit seiner Funktion als Erholungsraum, Therapiemittel und Erlebnispark gepflegt und weiterentwickelt wird, zeigt der Beitrag ‹Ein Park für alle›. Was es bei der koordinierten Planung zu berücksichtigen galt und was der Masterplan für die Zukunft vorsieht, ist unter dem Titel ‹Alles zu seiner Zeit› zu lesen. ‹Bausteine der Entwicklung› entlang der Themen Denkmalpflege, Gebietsentwicklung und Energieversorgung ergänzen die Beiträge.

Den Zauber des Parks und die markanten Architekturen der Klinikbauten hat der Fotograf Georg Aerni eingefangen. Seine Bilderstrecke zwischen Nüchternheit und Opulenz spannt einen unaufgeregten Bogen rund um das vielschichtige Areal.