In den offiziellen Visualisierungen sind die 3-fachen Abbiegespuren nicht zu sehen.

Neuer Deal fürs Tram Affoltern in Zürich Kanton und Stadt Zürich einigen sich auf eine neue Finanzierungsteilung, um das Projekt voranzubringen. 21.08.2025 12:04

Das Tram Affoltern soll ab 2031 die Kleinverteilung der Stadtteile im Zürcher Nordosten verbessern. Ende 2024 gab der Kanton Zürich bekannt, dass die Finanzierung des Projekts nicht mehr sicher sei. Nun hat sich der Zürcher Stadtrat dazu entschieden, statt 22 neu 82 Millionen Franken an das Projektbudget von 450 Millionen Franken beizusteuern. Das Projekt schafft eine Tramverbindung vom Radiostudio/Brunnenhof bis Holzerhurd, anstelle der Buslinie 32. Das Tram soll nicht auf Kosten des Autoverkehrs gehen, weshalb der Strassenraum um bis 6,6 Meter verbreitert wird. Auf den zu enteignenden Privatgrundstücken befinden sich heute Grünflächen, Parkplätze und Bäume. Das Tramprojekt wird generell sehr begrüsst. Kritisiert wird vor allem von grünen Stimmen, dass keine der bis zu fünf Autospuren abgebaut wird. So entstehe eine neue Tramverbindung, aber ohne separate Velowege, weiterhin bei Tempo 50 und auf Kosten von 700 Bäumen. Die Trennwirkung der verbreiterten «Verkehrsmaschine» würde durch das Projekt noch verstärkt, so der VCS. Das Projekt sei deshalb nicht mehr zeitgemäss und müsse überarbeitet werden. Gegen das Projekt sind diverse Rekurse eingegangen, darunter auch vom VCS. ###Media_2###...