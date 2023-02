Cabbio, eins der schönsten Schweizer Dörfer, hat endlich wieder eine richtige Piazza. Fotos: Marcelo Villada, Simone Mengani

Parkplatz mit Schönheitswert Der Architekt Enrico Sassi hat in Zusammenarbeit mit der Tessiner Denkmalpflege den Dorfplatz der Tessiner Gemeinde Cabbio erneuert. 11.02.2023 08:00

Oberhalb von Mendrisio, nur wenige Fahrminuten entfernt, wird die Strasse schmaler, schlängelt sich durch eine bewaldete Hügellandschaft. Hinter engen Kurven tauchen Dörfer mit Steinhäusern auf, am Horizont schweift der Blick über dichte Kastanienwälder und kahle Hänge zum Monte Generoso. Wie fast alle Ortschaften im oberen Teil des Valle di Muggio schmiegt sich Cabbio östlich des Flusses Breggia an den Hang. 2022 wurde es zu einem der schönsten Schweizer Dörfer gekürt, nicht zuletzt dank des sorgfältig instand gesetzten Dorfplatzes. Die Piazza di Cabbio dient der Gemeinde als Parkplatz und liegt direkt vor der Kirche San Salvatore. Die Anlage wie auch der gesamte Dorfkern stehen unter Ortsbildschutz. Und so hat der Architekt Enrico Sassi das Erneuerungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit der Tessiner Denkmalpflege entwickelt. ###Media_2### ###Media_1### Der Platz war in einem schlechten Zustand: Nicht nur die Stützmauer musste dringend saniert werden, auch die Platzoberfläche aus gestampfter Erde war nach starkem Regen kaum zugänglich. Auf einer Länge von 35 Metern ist die Mauer mit Stahlbeton neu errichtet und mit Steinen verkleidet worden. Dafür hat Sassi, ein passionierter «Re-usista», einerseits Elemente der alten Stützmauer verwendet; sie waren bei der Demontage nummeriert worden und befinden sich nun wieder an ihrer ursprünglichen Stelle. Andererseits hat er antike Elemente aus Arzo-Marmor einbauen lassen, die man bei den Mauerausgrabungen fand. Auch die Bäume am Rande der Piazza liess er nicht etwa fällen, sondern für die Dauer der Sanierung umpflanzen. Heute zeichnen sie erneut die Rundung der Stützmauer nach. ###Media_3### ###Media_4### Als Belag hat der Architekt Saltrio-Stein gewählt, dessen Farbe sich gut einpasst. Die eigens für dieses Projekt gefertigten Pflastersteine führen in Reihen angeordnet zu den Stufen der Kirche. Weil mit Zementm...