Im ‹Decision Cocoon› können die Gedanken zur Ruhe kommen. Fotos: Severin Jakob

Stéphanie Hegelbach 25.03.2026 14:00

Ein unbewusstes Bedürfnis Der ‹Lifegarden› schafft Raum zum Innehalten: Auf dem Outdoor-Parcours bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich können wir auftanken und unsere Resilienz trainieren. 25.03.2026 14:00

Der Burghölzli-Hügel in Zürich ist ein Paradebeispiel für Resilienz. Während Jahrmillionen drängten sich Gletscher an ihm vorbei, der Hügel verformte sich und hielt den Eismassen dennoch stand. Nun hat an seinem Hang, auf dem öffentlichen Gelände der Psychiatrischen Universitätsklinik, der schweizweit erste Trainingsparcours für mentale Gesundheit und Resilienz eröffnet. Hinter dem ‹Lifegarden› steckt die Journalistin Myriam Zumbühl. Während ihrer Zeit beim Schweizer Radio und Fernsehen erlebte sie die psychischen Belastungen der Gesellschaft hautnah. «Sobald die Kamera aus war, wollte jeder – egal, ob Bundesrätin oder Bauer – noch etwas loswerden», erzählt sie. Mit dem Parcours für mentale Fitness baut Zumbühl eine Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft und schafft ein niederschwelliges Angebot, um die psychische Widerstandsfähigkeit zu trainieren. ###Media_3### Gemeinsam mit Resilienz-Expert*innen der Universität Zürich hat Zumbühl den gemeinnützigen Verein Lifegarden gegründet und für den Parcours einfache Aufgaben entwickelt, die an fünf Stationen in der freien Natur absolviert werden können. Der Architekt Ralph Meury hat die hölzernen Objekte der Stationen bewusst so platziert, dass die Benutzer*innen mit den Besonderheiten der Landschaft in Kontakt treten können. Alle seine Entwürfe basieren auf der Grundform des Kreises. «Diese in sich bereits vollkommene, klare Form lässt den Besucher*innen genügend Raum, sich selbst darin zu finden», erklärt er. Da ist zum Beispiel das runde ‹Himmelbett›, von dem aus man in die feinen Verästelungen eines ausladenden Baums schauen und einfach im Moment verweilen kann. ###Media_2### Der kugelförmige ‹Decision-Cocoon› soll dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ein begehbarer Trichter namens ‹Re-Framer› richtet den Blickwinkel neu aus, und im Schaukelstuhl ...