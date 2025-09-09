Das Casino vom Campione: Hat das monumentale Gebäude von Mario Botta eine Zukunft?

Der Film ‹Architektur des Glücks› erzählt die Geschichte des Dorfs Campione, das in Mario Bottas Casino viel Geld verdient hat – bis dieses Konkurs ging. Hochparterre verlost 3x2 Tickets.

Campione, eine italienische Enklave am Luganersee: Über hundert Jahre lang hat die Gemeinde enormen Reichtum aus dem örtlichen Spielcasino gezogen. Gleichzeitig entstand eine soziale und ökonomische Abhängigkeit vom Glücksspielgeschäft. Nach dem plötzlichen Konkurs des Casinos stürzt das Dorf in eine existenzielle Krise. Hat das monumentale Gebäude von Mario Botta eine Zukunft?

Im Film ‹Architektur des Glücks› erzählen die Regisseure Michele Cirigliano und Anton von Bredow von alten Träumen, Erinnerungen und neuen Herausforderungen. Zu Wort kommen Campiones Bürger:innen, so zum Beispiel der ehemaliger Priester Eugenio, der entlassene Croupier Ivan, die desillusionierte junge Ökonomin Deniz oder Tiziana, eine der ersten Frauen im Casino von Campione – sie alle blicken zurück und nach vorn, auf ein Leben im Schatten eines Casinos, das einst alles bedeutete. Ihre Stimmen verweben sich zu einem vielstimmigen Portrait einer Gemeinde, die nach Orientierung sucht. Zwischen Erinnerung, Erneuerung, Verlust und Hoffnung stellt sich die Frage: Kann Campione sich neu erfinden? Michele Cirigliano und Anton von Bredow zeichnen mit Feingefühl das optimistische Portrait eines Dorfes und seiner Bewohner:innen, die den Glauben an sich und ihre Gemeinschaft nie verloren haben.

Der Kinostart ist am Donnerstag, 12. September. Hochparterre verlost 3x2 Freikarten. Wer teilnehmen will, schreibt bis am 16. September 2025 eine E-Mail mit dem Betreff ‹Architektur des Glücks› an info@hochparterre.ch. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.