Rund eine Million Matratzen werden in der Schweiz jährlich entsorgt. Nun will das Schweizer Start-up Ecomade mit einer fast komplett rezyklierbaren Matratze dagegenhalten.

Ein Showroom im Zürcher Langstrassenquartier. Draussen regnet es, drinnen riecht es nach Alpenkräutertee und den neuen Holzeinbauten, die den kargen Raum gemütlicher machen sollen. Neben drei Betten mit bauschigen Kissen entblösst eine Matratze ihr Inneres. Ohne ihre Hülle sieht sie aus wie ein überdimensioniertes 3-D-Puzzle. Der Aufbau ist simpel: Ein bunter Schaumstoffrahmen fasst eine Lage Taschenfedern ein, die von Vlies und zwei Lagen Minisprungfedern bedeckt sind. «Der Schaum war ein Kompromiss im Sinne des Komforts», sagt Joel Hügli und tätschelt die zusammengepressten Flocken. Hügli ist Gründer von Ecomade, was eine Abkürzung ist von ‹ecological mattress design›. Erst gestern hat das Start-up für nachhaltige Matratzen Eröffnung gefeiert, die Spuren der Party hat Hügli gerade weggeräumt. Es war eine Zahl, die ihn köderte und hierhin geführt hat: 1 000 000 – eine Million. So viele Matratzen werden jährlich in der Schweiz verbrannt – so lautet zumindest die Schätzung. Denn die Welt des Schlafs ist ein Mysterium. Nicht bloss auf der Ebene des Träumens, sondern ganz praktisch: Wer in der Schweiz wie viele Matratzen verkauft, weiss kein Mensch. Von aussen unglaublich langweilig, heben sie sich höchstens durch ihr Logo oder ihre Steppnahtlinien voneinander ab. Umso komplexer ist ihr Inhalt. Es gibt solche mit HXR-Schaum oder Tonnentaschenfederkern, Talalay-Latex, Hydrofoam, Kokoskern oder ThermoSync-Schaum mit Graphiteinlage, Boxspringbetten oder Hybridmodelle mit nur einer, fünf oder sieben Zonen – die Liste liesse sich beliebig verlängern. Fachhandelsgeschäfte könnten Orientierung im Irrgarten der Materialien und Marketingbegriffe bieten. Doch die werden immer weniger, viele sind in Bedrängnis. Umkämpftes Milliardengeschäft Seit der US-amerikanische Matratzenhändler Caspar in den 2010er-Jahren nach Europa expandiert hat, ist die Branche in Au...