Mit dem Handbuch ‹Nachhaltige Designprozesse› liefern Thomas Wüthrich und Yves Raschle von Inch Furniture einen praxisnahen Leitfaden mit 360-Grad-Überblick.

Um zu verstehen, was dieses Buch ausmacht, lohnt sich ein Blick in die letzten Seiten. Ganze 20 Spalten Kleingedrucktes füllen die Quellenangaben, gefolgt von 22 Spalten Bibliografie. Es zeigt, wie viel drinsteckt im Thema Nachhaltigkeit – wenn man es denn auf den Boden bringen will. Die aufgelisteten Bücher tragen Titel wie ‹Entropiegesetz als Grundlage einer ökologischen Ökonomie› oder ‹By Desaster or by Design? Transformative Kulturpolitik: Von der Polykrise zur systemischen Nachhaltigkeit›. Yves Raschle und Thomas Wüthrich, Gründer des Basler Designstudios Inch Furniture, haben sie alle verschlungen. Und dabei festgestellt: «Klar, es gibt bereits Literatur über einzelne Bereiche der Nachhaltigkeit. Aber die liest kaum jemand.» Was den beiden Designern im Berufsalltag fehlte, war ein umfassender Überblick über das komplexe Themenfeld. Sie beschlossen, ein Handbuch herauszugeben, das alle Aspekte der Nachhaltigkeit zusammenführt – ohne dabei in die Tiefe zu gehen. Damit sollen Produkt- und Industriedesigner*innen, Szenograf*innen und Innenarchitekt*innen schnell auf Begriffe und Abkürzungen zugreifen können. Das ist auch dringend nötig, liest sich das Glossar doch wie Lyrics der Band Die Fantastischen Vier: PCR SGD und UBP PET IVN und FSC EDP COC und ReCiPe OSHWA SBSC, ojemine Wer soll das verstehen? Wissen allein macht noch kein Handeln Das korallenfarbige Handbuch ist grafisch und inhaltlich in sechs Teile gegliedert. Der erste klärt Grundlagen wie planetare Belastungsgrenzen oder verschiedene Aspekte verantwortungsvollen Handelns. Wie breit die Autoren das Feld verstehen, zeigt sich etwa an der Passage über kognitive Dissonanz: Dissonanz entsteht, wenn Ideale, Entscheide und Handlungen nicht zueinander passen. Anhand der Resonanztheorie des Soziologen Hartmut Rosa erläutern sie, wie sich das Gefühl der Selbstentfremdung reduziere...