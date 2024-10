Die Zürcher Sportprovisorien von Pool Architekten sind demontierbar und reaktionsfähig, klug konstruiert und spielerisch schön. Holzbau in Höchstform.

Obwohl wir noch meilenweit von wirklich zirkulärer und klimakluger Architektur entfernt sind, etabliert sich längst ein Stil: Holzskelettbauten mit Photovoltaikbändern, so scheint es, sind die Zukunft. Wie bei jedem guten Klischee ist da was dran. Wie bei jedem schlechten Klischee lohnt sich die Suche nach Alternativen. Und gerade wer nach zukunftsfähiger Architektur und dem Schönen zugleich strebt, muss sich fragen: Wie könnte die Zukunft der Architektur denn sonst noch aussehen? Im Falle der Sportprovisorien, die Pool Architekten erst für den Kanton Zürich entwickelt und dann für die Stadt angepasst haben, kommt sie leicht und luftig daher. Farbig gestrichene Lisenen verdecken die Stösse der Fassadenelemente und gliedern das Kleid im aufstrebenden Takt. Dazwischen liegen gewellte, glasfaserverstärkte Kunstharzplatten – richtig, aus Plastik! – und lassen die Konstruktion durchscheinen. Eine gestrichene Pavatexplatte ist der helle Grund, auf dem die Horizontalen und Vertikalen der Kreuzlattung ihre Linien ziehen. Das Prinzip ist stets gleich, doch für jeden Kontext mischen die Architekten die Farben zusammen mit der Designerin Paola De Michiel neu. Mal wirkt das dezenter, mal knalliger. Immer aber erstaunlich direkt und einfach. Und es ist beinahe paradox: Unbekümmert zeigt die transparente Hülle ihre Konstruktion, ohne ihr hölzernes Dasein in die Stadt zu posaunen. Ein Holzbau? Natürlich. Aber einer, der längst erwachsen ist und sich nicht erklären muss. ###Media_2### Der temporäre Ausdruck ist kein Zufall. Tatsächlich stellte der Kanton Zürich fest, dass er im Rahmen von Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen seiner Schulhäuser einige Bedarfslücken für den Sportunterricht hatte. Per Planerwahlverfahren suchte er darum im Jahr 2020 Vorschläge für demontierbare und wieder aufstellbare Provisorien. Denn wenn die Nutzungsdauer am Ort gar kurz ist, gibt es...