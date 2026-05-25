Der Architekt Christian Hunziker war ein Pionier des organischen Bauens in der Schweiz. Zu seinem 100. Geburtstag lädt die Genfer Wohnanlage ‹Les Schtroumpfs› zum Neuentdecken seines Werks ein.

Susanna Koeberle 25.05.2026 08:00

Noch nie zuvor hatte ich eine Architektur wie diese gesehen: gerundetes und farbig verziertes Mauerwerk, wohin das Auge reicht, Säulen und Pfeiler wie Bäume oder Blumen, Balkonbrüstungen mit spinnennetzartigen Gittern. Auf der anderen Seite des Wohnhauses dann plötzlich Vorbauten in Orange, Rot und Pink. Und auf dem Dach an Chalets erinnernde Pavillons aus Holz, die eine bewegte fünfte Fassade bilden. Doch damit nicht genug. Ein paar Schritte weiter gab es ein weiteres Haus zu entdecken: ein abenteuerliches Sammelsurium aus geometrischen Formen, Materialien und Farben. Ein Blick in die Hauseingänge offenbarte bunte Mosaike und ein weiteres Mal allerlei Rundgeformtes. Das Auge war überfordert und fasziniert zugleich. Die Bauten widersprachen den gängigen Normen und konservativen Vorstellungen von Architektur. Ich empfand dieses Amalgam aus Gegensätzen zudem als sehr unhelvetisch. ###Media_2### «Architektur, die sich fühlt» Das Ensemble unweit des Bahnhofs von Genf, von der lokalen Bevölkerung ‹Les Schtroumpfs› (zu Deutsch: die Schlümpfe – ja, die aus dem Comic) genannt, ist eine Kampfansage an den rechten Winkel. Und zwar ganz explizit. Man könne die Leute ja nicht zwingen, in euklidischer Geometrie zu leben, fand der Architekt Christian Hunziker. Der Pionier des organischen Bauens in der Schweiz gilt als Vater dieser wunderlichen Wohnhäuser, die zwischen 1982 und 1990 in Zusammenarbeit mit Robert Frei und Georges Berthoud entstanden. Hunziker ging es aber weniger um lustige Formen, sondern vielmehr um das Wohlbefinden der Bewohner*innen. Er war kein Vertreter ästhetischer Spielereien. Die Architektur war für ihn keine Frage der Formen oder des Stils, sondern der Empfindungen, der Sinnlichkeit und nicht zuletzt der Experimentierlust. «Architektur, die sich fühlt», nannte er das. Dieses Fühlen ging einher mit einer architektonischen Vision – eine «Be...