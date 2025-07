Ein Sommerabend bei Hochparterre Bücher. Fotos: Valerie Geissbühler Pacheco

In der Buchhandlung ‹Hochparterre Bücher› sprechen Mohsen Mostafavi und Peter Märkli über die Publikation ‹The Color Black – Antinomies of a Color in Architecture and Art›. Jetzt im Podcast hören!

Diese Podcast-Folge präsentiert ausnahmsweise kein Gespräch, sondern zwei Vorträge, gehalten an einem heissen Sommerabend in der Buchhandlung ‹Hochparterre Bücher› in Zürich. Der Raum war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Türen standen offen, und manchmal vermischten sich die Worte der Vortragenden mit dem Strassenlärm des Langstrassenquartiers. ###Media_7### Zu hören sind Mohsen Mostafavi und Peter Märkli. Anlass des Anlasses war Mostafavis neues Publikation ‹The Color Black – Antinomies of a Color in Architecture and Art›, eine Reflexion über die Beziehung von Kunst und Architektur zur Farbe Schwarz. Mostafavi, Architekturtheoretiker und ehemaliger Dekan der Harvard GSD, stützt sich dabei auf den Essay «Die Farbe Schwarz» des marxistischen Kunsthistorikers Max Raphael, ein Text, der im Buch zum ersten Mal in englischer Übersetzung erscheint. Ebenfalls im Buch zu finden ist ein Gespräch mit dem Schweizer Architekten Peter Märkli. Inwiefern sein Werk mit der Farbe Schwarz zusammenhängt, erfahren Sie gleich in der folgenden Aufzeichnung. ###Media_3### Präsentationen von Mohsen Mostafavi ###Gallery_1### Präsentationen von Peter Märkli ###Gallery_2### ###Media_5### ###Media_4### ###Media_6###