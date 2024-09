Vom Fenster des Vorarlberger Museums aus betrachtet: das Hotel Kleiner Löwe in Bregenz Fotos: Daisuke Hirabayashi

Wohnen am belebtesten Platz von Bregenz? Dafür gründet man auch schon mal ein kleines Hotel. Und plant es mit einem der bekanntesten Architekturbüros der Welt.

Mit dem Kaffee in der Hand auf den eigenen Balkon treten, unter sich lebendiges Stadtleben, darüber Seeblick: Das hatten Johannes Glatz und Lisa Rümmele vielleicht im Sinn, als sie das baufällige Haus am Bregenzer Kornmarktplatz kauften. Die Idee, anstelle der Ruine, die mal Brauerei, Kino, Bank, Club oder Möbelladen war, nicht nur ein Eigenheim, sondern auch ein kleines, selbstbetriebenes Hotel zu bauen, kam erst später, als sie sich fragten, welche Nutzung die richtige wäre. Es folgten leidenschaftliche Hotelrecherchen und sechs Jahre Planung und Bau zusammen mit Herzog & de Meuron – eine Wahl aus Interesse, nicht aus Marketinggründen, sagen sie. ###Media_4### Vom historischen Gebäude ist nur die neobarocke Fassade stehen geblieben. Über die gesamte 8 mal 23 Meter grosse Parzelle spannt ein mächtiges Tonnendach mit der Wohnung der vierköpfigen Familie darunter: ein zweigeschossiges Penthouse mit Dachterrasse, das sowohl auf den Bodensee ausgerichtet ist als auch auf den Hausberg Pfänder, der sich jenseits des ruhigen, von Günter Vogt bepflanzten Hofs erhebt. Eine weisse Metallhaut vereinigt die geschlossenen Seitenfassaden und die Tonne zu einem selbstbewussten baulichen Zeichen, das sich alles andere als «nahtlos» in den Kontext einfügt, wie die Architekten behaupten. Die acht Hotelzimmer auf den ersten beiden Etagen richten sich entweder zum Platz oder zum Hof. Im Zentrum jeder Etage rahmen Treppe und Lift einen schönen Zugangsraum. Trotz des gespiegelten Grundrisses hat jedes Zimmer einen eigenen Charakter: Vorne ändern sich die Öffnungen der historischen Fassade, hinten gibt ein Brandüberschlagsabstand einer Loggia die halbrunde Form. Die Details sind fein, das Material ist warm: Statt Sichtbeton gibt es Täfer oder Textiles. Boden und Möbel bestehen aus Eiche, die Lamellen der Sonnenstoren aus Lärche, die Schränke sind mit italienischer Seide bespan...