Daniela Mitterberger, Francisco Cifuentes Utrero, Susanne Vécsey Fotos: Keith Zhang, Maria Razumova, Vécsey Schmidt Architekt:innen

Drei neue Professuren am D-ARCH Das Departement Architektur der ETH Zürich beruft Daniela Mitterberger, Francisco Cifuentes Utrero und Susanne Vécsey. 16.12.2025 15:49

Drei neue Namen werden das Departement Architektur der ETH (D-ARCH) in Lehre und Forschung prägen. Sie übernehmen die Professuren für Transformation, Ressourcen und die Assistenzprofessur für Human Augmentation. Die Architektin Susanne Vécsey ist mit ihrem Büro Vécsey Schmidt bekannt für anspruchsvolle Umbauten, die unter anderem vom Heimatschutz Basel ausgezeichnet und mit der Hugo-Häring-Auszeichnung prämiert wurden. In Basel hat das Team von Vécsey Schmidt unter anderem das ehemalige Pfarrhaus Elisabethen, das Gemeindehaus Ökolopad und Stadthäuser in der Altstadt umgebaut. «Das Bauen im Bestand hat uns lange vor der heutigen Klimadebatte interessiert, weil es uns selbstverständlich und naheliegend erschien», sagt die Architektin Susanne Vécsey in einer Mitteilung der ETH. Zu einem der interessantesten Neubauten in ihrem Portfolio gehört der Basler Club «Kuppel», dem sie ein achteckiges neues Zuhause gebaut hat (wir berichteten). Das Ziel sei stets, handwerkliche, künstlerische und gesellschaftliche Aspekte gleichermassen in Projekte einzubetten. Ob Umbau oder Neubau — für Vécsey ist klar: «Die Praxis ist auch Forschung.» Dies wolle sie in der Professur für Transformation verbinden. Der Architekt Francisco Cifuentes Utrero wird ordentlicher Professor für Architektur und Ressourcen. Hierfür kann er aus seiner Arbeit mit seinem Büro Aulets Arquitectes auf Mallorca schöpfen. «Unser Ziel ist es, die Wertschöpfungskette der Architektur wiederherzustellen, die durch den weitverbreiteten Einsatz importierter Materialien wie Beton, Aluminium und Kunststoffe unterbrochen wurde», erklärt Cifuentes. So leitete er unter anderem bereits ein Forschungsprojekt mit der Aarhus School of Architecture, das ausgehend von Steinbrüchen auf Mallorca Materialexperimente mit ökologischer Renaturierung verbindet. In seinem Studio an der ETH will er das Potenzial lokaler M...