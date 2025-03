«Ich habe eine grossartige Zeit am S AM verbracht.» Fotos: zvg

Andreas Ruby verlässt das S AM Nach zehn Jahren gibt Andreas Ruby die Direktion des «Schweizerisches Architekturmuseum» ab. Es sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. 21.03.2025 14:19

Nach 26 Ausstellungen ist Schluss. Andreas Ruby gibt nach zehn Jahren als Direktor seinen Posten am S AM ab – auf eigenen Wunsch, wie es in der Mitteilung des Museums heisst. Das Museum sei gut aufgestellt, daher sei nun der Richtige Zeitpunkt, sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden, lässt sich Ruby zitieren. «Ich habe eine grossartige Zeit am S AM verbracht und konnte zusammen mit meinem fantastischen Team schöne und neuartige Ausstellungen realisieren und viele sinnvolle strukturelle Entwicklungen auf den Weg bringen», so der Direktor. Seit seiner Eröffnungsausstellung 2016 «Schweizweit» zeichnete er mit seinen Ausstellungen ein vielschichtiges Bild des Schweizer Architekturschaffens. Einige Ausstellungen tourten international, und eine Sammlungskooperation vernetzte die verschiedenen Schweizer Hochschulen wie die ETH, EPFL und USI Mendrisio. Der Stiftungsrat bedankt sich bei Andreas Ruby für seine langjährige Arbeit. Stiftungsratspräsident Meinrad Morger: «In seinen spannenden räumlichen Inszenierungen zu ganz verschiedenen Themen konnten auch Laien im Museum erleben, wie unmittelbar Architektur und Städtebau die individuelle Lebensqualität jedes Einzelnen und damit die Gesellschaft als Ganzes beeinflussen.» Wer die Nachfolge in der Direktion des Hauses antreten wird, ist noch offen. ...