Minergie lanciert den neuen Labelzusatz «Netto Null». Im Podcast diskutieren Andreas Meyer und Niko Heeren, wie die Methodik funktioniert und was sie für das Bauen bedeutet.

Mit «Minergie Netto Null» lanciert Minergie einen neuen Labelzusatz für Gebäude. Er soll zeigen, wie sich Emissionen aus Erstellung und Betrieb bilanzieren, reduzieren und mit CO₂-Entfernung ausgleichen lassen. Doch was bedeutet Netto Null auf Gebäudeebene überhaupt? Und wie belastbar ist eine Methodik, die auf Grenzwerten, Kohlenstoffspeicherung im Bauwerk und Carbon-Removal-Zertifikaten basiert?



Im Podcast spricht Palle Petersen mit Andreas Meyer, Geschäftsleiter von Minergie, und Niko Heeren, Leiter der Fachstelle Umweltgerechtes Bauen der Stadt Zürich. Sie diskutieren über graue Emissionen, Holzbau, Pflanzenkohle, Systemgrenzen der Ökobilanz und die Frage, wie viel Ausgleich zulässig ist, bevor der Begriff «Netto Null» problematisch wird.



Das Gespräch zeigt, weshalb das neue Label ein wichtiger Schritt für die Praxis sein kann und warum es zugleich Kritik auslöst. Ein Gespräch über Klimabilanzen, Baupolitik und die Frage, wie Gebäude klimaverträglich werden.

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