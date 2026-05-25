Monument des befreiten Wohnens

Noch nie zuvor hatte ich eine Architektur wie diese gesehen: gerundetes und farbig verziertes Mauerwerk, wohin das Auge reicht, Säulen und Pfeiler wie Bäume oder Blumen, Balkonbrüstungen mit spinnennetzartigen Gittern. Auf der anderen Seite des Wohnhauses dann plötzlich Vorbauten in Orange, Rot und Pink. Und auf dem Dach an Chalets erinnernde Pavillons aus Holz, die eine bewegte fünfte Fassade bilden. Doch damit nicht genug. Ein paar Schritte weiter gab es ein weiteres Haus zu entdecken: ein abenteuerliches Sammelsurium aus geometrischen Formen, Materialien und Farben. Ein Blick in die Hauseingänge offenbarte bunte Mosaike und ein weiteres Mal allerlei Rundgeformtes. Das Auge war überfordert und fasziniert zugleich. Die Bauten widersprachen den gängigen Normen und konservativen Vorstellungen von Architektur. Ich empfand dieses Amalgam aus Gegensätzen zudem als sehr unhelvetisch.