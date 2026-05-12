Gestaltungslust ist Trumpf

Die Architekten kennen sich seit dem ETH-Studium, das sie 2020 abschlossen. Sie verbindet nicht nur das gemeinsame Büro – beide sind auch am Lehrstuhl von Comte/Meuwly an der ETH Zürich tätig, zudem sind sie privat Nachbarn. Die Firmengründung 2024 war ein Schritt ins Ungewisse, den sie «nicht aus Unzufriedenheit, sondern aus Lust» wagten. Morgillo kündigte für die Selbständigkeit seine Anstellung bei Marazzi Reinhardt, Sánchez verliess das Büro von Comte/Meuwly.

Einen grossen Auftrag hatten sie noch nicht in der Tasche. Assistenzstellen an verschiedenen Lehrstühlen garantierten ein regelmässiges Einkommen, Wettbewerbe und kleine Mandate wie die Szenografie für die Swiss Art & Design Awards 2025 in Basel, für die Sánchez Morgillo mit dem Architekturbüro Truwant+Rodet+ zusammenspannten, stillten ihre Gestaltungslust. Und kaum hatten sie losgelegt, ergab sich auch schon besagter Auftrag in Frutigen: Das Dorf im Berner Oberland schrieb ein Planerwahlverfahren für die Sanierung und Aufstockung seines Gemeindehauses aus. Sánchez Morgillo bewarben sich zusammen mit dem ortsansässigen Büro wad Architekten – und erhielten prompt den Zuschlag.