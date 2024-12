Nanozellulose ist stärker als Karbon. Arkio Industries führt ihr wegweisendes Verfahren zu dessen Verarbeitung zur Marktreife und erhält dafür den diesjährigen Hasen in Silber.

Susanna Koeberle 05.12.2024 14:00

Der Lärm des Flusses ist ohrenbetäubend. Er übertönt sogar die Geräusche des Baustellenbaggers vor dem Atelier von Ville Kokkonen. Seit acht Jahren lebt der finnische Designer in der Schweiz und arbeitet von der ehemaligen Spinnerei in Murg aus für internationale Firmen im Design- und Industriebereich. Wasser ist stark – nicht nur als Gewässer, sondern auch als molekulare Verbindung. Wasserstoffbrücken gehören zu den stärksten zwischenmolekularen Verbindungen überhaupt. Das macht sie für Forschende besonders interessant – auch für Kokkonen. Mittlerweile weiss der Designer ziemlich gut, woraus bestimmte Materialien bestehen und was sich mit ihnen alles machen lässt, beziehungsweise machen liesse. Zurzeit lotet er zusammen mit einem kleinen Team das Potenzial von Nanozellulose aus. Sein Interesse für das Erkunden von Materialien reicht weit zurück, doch erst 2021 entstand daraus das Unternehmen Arkio Industries. Das Gründungsteam besteht neben Kokkonen aus der Designerin und Forscherin Tiina Härkäsalmi und dem Softwarespezialisten und Geschäftsmann Timo Haanpää. Die Arbeit von Arkio Industries ist wegweisend. Der Name Arkio gibt einen ersten Hinweis: Das Adjektiv «arkinen» bedeutet auf Finnisch «alltäglich». Und genau in dieser Alltäglichkeit liegt immenses Potenzial. Nicht neu, aber neuartig Die erwähnten Wasserstoffbrücken spielen in der Natur eine zentrale Rolle; sie haben einen grossen Einfluss auf die Eigenschaften von Stoffen. Sie machen auch Zellulose so stabil. Der Naturstoff verleiht Pflanzen ihre Festigkeit. Zellulose ist die am häufigsten vorkommende organische Verbindung auf der Erde, da sie in den Zellwänden jeder Pflanze zu finden ist. Aus Zellulose lässt sich Nanozellulose gewinnen, wozu auch mikrofibrillierte Zellulose, kurz MFC, gehört. Arkio bezieht MFC aus zwei Betrieben in Schweden und Norwegen. Das Material ist ein Nebenpro...