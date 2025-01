Den Apothekergarten vor der Apotheke bewirtschaftet die Bewohnerschaft, nicht die Apothekerin. Fotos: Jusuf Supuk

Das Dorf weiterbauen BDE Architekten zeigen mit der Überbauung Hofwis beispielhaft, wie man ein Dorf verdichten kann. Dafür erhalten sie eine Anerkennung in der Kategorie Architektur. 01.01.2025 14:00

Die Gemeinde Elsau, die sich auf ihrer Website als «ländlich und stadtnah» bezeichnet, liegt am östlichen Rand von Winterthur. In einem der alten Bauernhäuser zwischen Kirche und Schule wuchs Heinrich Weiss, der ehemalige Gemeindepräsident, auf. Mit Sorge beobachtete er, wie Dorf- und Kulturleben schwanden. Deshalb gründete er 2008 die Stiftung Pro Elsau, in die er sein Elternhaus mit dazugehörigem Bauland einbrachte. Darauf entwickelte die Stiftung ein Ensemble, das die sozialen Pole der Gemeinde zu verschieben vermochte. ###Media_2### Kultureller Kern ist das Bauernhaus, in das die Gemeindebibliothek und ein Bistro eingezogen sind. In die Tenn darüber haben die Architekten einen öffentlichen Saal eingepasst. Gegenüber ist ein gut besuchtes Gesundheitszentrum mit Arzt- und Physiotherapiepraxis, Apotheke, Spitex und Apothekergarten entstanden, dahinter eine Siedlung mit 31 Wohnungen und neun Reiheneinfamilienhäusern – alle in Holzbauweise. Die vier Neubauten stehen dicht und in kluger Anordnung, sodass sie wohlproportionierte Hofräume bilden. Typologisch orientieren sie sich am Flarzhaus, also an einem regional verankerten Kleinbauernhaus, das Wohneinheit, Stallung und Scheune unter einem Dach vereint. Auf geschickte Weise sind in den beiden Mehrfamilienhäusern Duplex- und Etagenwohnungen verteilt, gegen das Schulhaus hin liegen die Reiheneinfamilienhäuser. Verbunden sind sie alle über einen chaussierten Hof mit Brunnen. ###Media_3### ###Media_4### Die Überbauung Hofwis zeigt beispielhaft, wie man ein Dorf beziehungsweise seinen Rand weiterbauen und verdichten kann. Dem Planerteam ist es gelungen, einen Ort im Ort zu schaffen, der zugleich Teil des Dorfes ist. Die Neuinterpretation des Flarzhauses spielt ausserdem reichlich – vorbildlich gestalteten – Aussenraum frei. Dass er raumprägend bepflanzt ist und natürlich geformte Rückhaltebecken darin für eine ...