Fotos: Maris Mezulis

Im Podcast spricht die Architektin über das Kinderspital Zürich, ausgezeichnet mit dem goldenen Hasen, und läuft mit uns durch die verschiedenen Bereiche des Neubaus.

Christine Binswanger ist Partnerin bei Herzog & de Meuron und prägt seit vielen Jahren grosse öffentliche Bauten. Für das neue Kinderspital Zürich wurde ihr Team mit dem goldenen Hasen 2025 ausgezeichnet. Im Podcast gehen wir gemeinsam mit ihr durch das Gebäude und sprechen über dessen flache Typologie und darüber, weshalb ein Spital nicht in die Höhe wachsen sollte.

Binswanger erläutert, warum die Aussenräume an Josef Frank erinnern und wo die Grenze zwischen kindgerecht und kindisch verläuft. Sie erklärt, wie Healing Architecture das Wohlbefinden von Kindern, Angehörigen und Mitarbeitenden stärkt, welche Rolle BIM bei einem Projekt dieser Grössenordnung spielte und wie sich ein derart komplexes Bauwerk planen und realisieren lässt.

