Unser Beitrag in der Ausstellung ‹Prison Times› in Mailand Fotos: Daniel Giezendanner, Julia Sahli, Lotte-Mo Berkhan

Studierende des Bachelor-Studiengangs Prozessgestaltung an der HGK Basel haben sich mit abolitionistischen Ansätzen auseinandergesetzt und an der Ausstellung ‹Prison Times› in Mailand mitgewirkt.

Mio B., L. Berkhan, L. Capaul, L. Graf, J. Langner, J. Sahli* 20.06.2025 14:00

Hallo, Mensch aus dem Jahr 2325 – vielleicht fragst Du Dich, was Gefängnisse sind. Du lebst in einer Zeit, in der diese Institutionen nicht mehr existieren. Die Ära der Prison Times endete im 21. Jahrhundert. In einer fernen Vergangenheit jedoch waren Gefängnisse Orte, an denen Menschen eingesperrt wurden.



In jener Zeit waren öffentliche Räume streng überwacht – durch Kameras und Polizeistationen, die überall in den Städten präsent waren. Zusätzlich gab es psychiatrische Kliniken, in denen Menschen isoliert wurden. Auch Asylzentren für geflüchtete Menschen gehörten zu diesem repressiven System. Es war üblich, bestimmte Personen durch Staatsgrenzen ein- oder auszusperren; viele wurden an Grenzkontrollen abgewiesen und inhaftiert oder deportiert, wenn sie versuchten, diese Grenzen zu überschreiten.



Diese Überwachung war Teil eines umfassenden Systems von Kontrolle und Disziplinierung, das darauf abzielte, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Doch grundlegende Bedürfnisse wie Essen und Wohnraum waren nicht für alle gedeckt und wer sich anders zu helfen wusste, wurde ebenfalls bestraft. Organisierten sich Menschen gegen diese Umstände und demonstrierten gemeinsam für ihre Rechte, wurden sie oft von der Polizei aufgehalten oder gar gewaltsam unterdrückt. Die Behörden kategorisierten Personen nach bestimmten Merkmalen und kriminalisierten sie. Diese Diskriminierung war nicht nur ein individuelles Problem; sondern Teil eines größeren gesellschaftlichen Systems.



Du fragst Dich sicherlich, wie die Menschen damals akzeptieren und zusehen konnten, wie ihre Mitmenschen bestraft und gewaltsam eingesperrt wurden...



Dieses Gedankenspiel bildete die Grundlage für ein von Dezember 2024 bis März 2025 laufendes Projekt mit dem Titel ‹Prison Times› im Bachelor-Studiengang Prozessgestaltung am HyperWerk des Institute Experimental Design and Media Cultures (IXDM) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. In diesem von Francesca Cogni, Filmemacherin und Künstlerin, und Paul Schweizer, Dozent an der HGK Basel und Teil des Kollektivs für kritische Bildung und kollektiven Protest ‹orangotango›, begleiteten Projekt untersuchten wir als Gruppe von Studierenden – der ‹Study Group for Future Abolitionists› – repressive Strukturen und entwarfen, inspiriert durch abolitionistische Debatten, eine Zukunft ohne Gefängnisse.





Abolitionismus ist ein aktivistischer Ansatz, der für die Abschaffung bestrafender Institutionen wie Gefängnisse oder polizeiliche Kontrolle plädiert. Ziel ist es, diese überflüssig zu machen, indem gemeinschaftliche Arbeit und kollektive Anstrengungen in den Mittelpunkt gestellt werden, um sichere Räume und alternative Lösungen für Konflikte zu schaffen. Es geht also darum, bestehende Systeme durch eine radikale Veränderung der Gesellschaft abzuschaffen. Im Rahmen des Projekts erhielten wir die Gelegenheit, mit einem kleinen Beitrag an der Ausstellung ‹Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments› mitzuwirken, die vom 3. April bis 31. Mai 2025 in der Dropcity, einem neuen Zentrum für Architektur und Design in einem ehemaligen Eisenbahndepot unter den Gleisbögen des Mailänder Hauptbahnhofs, zu sehen war. Diese eindrückliche Ausstellung präsentierte auf einer Fläche von rund 1‘500 Quadratmetern Objekte aus Gefängnissen auf der ganzen Welt und stellte Fragen zur Rolle von Design und Architektur als Praktiken, welche die Funktion von Gefängnissen als industrielle Komplexe verstärken.





Projektgruppe vor der Ausstellung ‹Prison Times› in der Dropcity, Mailand

Einblick in eine Workshop-Situation

Eine Woche vor Ausstellungsbeginn reisten wir nach Mailand. Die Zeit in der norditalienischen Metropole nutzten wir intensiv dafür, diese auf verschiedenen Ebenen zu erfassen und uns mit unterschiedlichen aktivistischen Gruppen über deren Erfahrungen von Repression im aktuellen autoritären politischen Klima auszutauschen. Das Format des Workshops, den wir hierfür entwickelt hatten, schlug eine kollektive Kartierung als Werkzeug vor, um gemeinsam die Räume der Kontrolle und Unterdrückung in unseren Städten zu untersuchen – Räume, in denen das Gefängnis nur der sichtbarste architektonische Ausdruck der bestrafenden Logik unserer Gesellschaft darstellt.

Dieses auf soziale Regulation durch Strafe gegründete System reicht von der Unterdrückung von Solidarität – etwa mit geflüchteten Menschen, mit Besetzer:innen oder mit der palästinensischen Bevölkerung – bis hin zur Blockierung der Bewegungsfreiheit und der Aufhebung grundlegender Menschenrechte durch Regierungsdekrete. Neben dieser oft erschreckenden Bestandsaufnahme der Gegenwart luden wir dazu ein, gemeinsame Visionen von einer Zukunft ohne Gefängnisse zu entwickeln und Botschaften aus dieser abolitionistischen Zukunft zu senden. Die gesammelten Erkenntnisse dieser kollektiven Auseinandersetzung konnten wir in unserem Ausstellungsbeitrag mit dem Titel ‹Mapping Abolitionist Futures› einbringen.





Unser Beitrag ‹Mapping Abolitionist Futures› in der Ausstellung ‹Prison Times› in der Dropcity in Mailand

Als Projektgruppe erlebten wir einen vielschichtigen Wissensaustausch mit den Menschen in Mailand und sammelten wertvolle Erfahrungen. Fragen wurden aufgeworfen, gemeinsame Gedanken geformt, Antworten gesucht und abolitionistische Zukünfte imaginiert. Besonders freut uns, dass die Aktivist:innen, mit denen wir den Workshop durchgeführt haben, die Beschäftigung mit der von uns entwickelten Methode weiterführen möchten. Aus diesem Anlass haben wir das Zine ‹Mapping Abolitionist Futures› gestaltet – ein zugängliche Workshop-Anleitung für alle, die aus abolitionistischen Visionen Hoffnung schöpfen möchten. Zudem haben wir den Stop-Motion-Film ‹The End of Prison Times› produziert, um abolitionistische Perspektiven sichtbar zu machen.





Stop-Motion-Film, um abolitionistische Perspektiven sichtbar zu machen

