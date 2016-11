Überraschendes Nein

Die Umsetzung der Kulturlandinitiative scheitert vor dem Zürcher Volk mit 59 Prozent Nein-Stimmen. Auf das unerwartete Ja zur Initiative folgt ein klares Nein zu ihrer Umsetzung mit verstärktem Schutz des Kulturlandes. Baudirektor Kägi will nun den 2012 verfügten Einzonungsstopp bald wieder aufheben, schreibt die «NZZ». Damit kann die Planungsarbeit an Projekten, etwa im Adliswiler Dietlimoos und für das 2000-Watt-Quartier Eschenbüel in Uster, wieder aufgenommen werden.