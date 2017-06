Herzog & de Meuron und Ai Weiwei in New York

Text: Urs Honegger / 27.06.2017 10:26

Die ‹Park Avenue Armory› in Manhattan zeigt eine Installation der Architekten Herzog & de Meuron in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei. Die «Basler Zeitung» berichtet. Die Produktion heisst «Hansel & Gretel» und befasst sich mit der Überwachung des Menschen im öffentlichen Raum. Mit Ai Weiwei verbinde die beiden Basler ein inzwischen 15-jähriger Austausch von Ideen, der sich im Bau des Olympiastadions von Peking 2008 ebenso niederschlug wie in der Gestaltung des Pavillons der Londoner Serpentine Gallery im Jahre 2012, weiss die «Basler Zeitung»: «In New York hat sich nun Ai Weiweis Konzeptkunst (und seine langjährige Erfahrung, rund um die Uhr unter staatlicher Beobachtung zu stehen) mit Herzog & de Meurons Interesse für die psychologische – und politische – Wirkung von öffentlich zugänglicher Architektur gepaart. Zudem sind die Architekten in die derzeit noch laufende Renovierung des Armory-Gebäudes eingebunden und kennen seine bautechnischen Besonderheiten bestens.»

Weitere Meldungen:



– Die Sichtung des Archivs des Architekten Frank Lloyd Wright dauerte fünf Jahre. Das Museum of Modern Art in New York zeigt eine Auswahl. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Seit den 90er-Jahren fotografiert Andrea Helbling Zürichs Architektur. Der «Tages-Anzeiger» über den «eigentümlichen Charme» des Grau in Grau.



– In Biel sollen künftig 200 Asylbewerber in Containern leben. Der Kanton will dafür unterirdische Unterkünfte aufheben. Der «Bund» berichtet.



– Küblis wurde als letzte Prättigauer Gemeinde vom Durchgangsverkehr befreit. Die «Südostschweiz» zeigt, was sich im Dorf verändert hat.



– Lausanne bewirbt sich für die Austragung des Kongress der ‹International Union of Architects› im Jahr 2023. «24heures» berichtet.