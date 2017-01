Впервые по-русски: «Architektur als Ereignis»

Text: Werner Huber / 6.01.2017 14:43

Am Vasarifest vom letzten Herbst in Nischni Nowgorod hielt Hochparterre-Redaktor Werner Huber einen Vortrag in russisch zum Thema «Architektur als Ereignis. Schweizer Chronik». Nun liegt die Videoaufzeichnung vor. Thema ist die Bedeutung, die die Architektur in der Schweiz hat, der politische Prozess, in den die öffentlichen Projekte eingebunden sind, die Rolle, die die Medien spielen und die Wirkung, die sie entfalten können – oder auch nicht.