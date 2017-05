Mitläuferinnen und Mitläufer gesucht

Text: Milo Scarpata / 12.05.2017 09:36

Foto: Ralph Feiner, Ursula Meisser, Zürich Toursimus

Mit unserem Chefredaktor Köbi Gantenbein in der Bündner Herrschaft Pioniertaten der Raumplanung und das nicht öffentliche Weingut seines Bruders besichtigen? Oder mit dem Redaktor, Architekten und Wanderleiter Ivo Bösch das Wissen über das genossenschaftliche Zürich stadtwandernd in zwei Tagen auffrischen?

Hochparterre Reisen bietet 2017 Architekturwanderungen an. Ob ein Tag in der Surselva oder sechs Tage lang Brücken und unbekannte Kapellen in der Mitte Graubündens entdecken, wir sind viel im Heimatkanton von Gantenbein und Bösch unterwegs. Wer es urbaner und sportlicher mag, wagt sich an die Zürcher 20-Stunden-Wanderung: Wir starten an einem Samstag Nachmittag, wandern durch die Nacht und enden mit einem Morgenessen am Sonntag Morgen. Und wer bisher noch nie in Peter Zumthors Kapelle Sogn Benedetg war, kann es auf die schönste Art nachholen: wandernd.

Wir sind in kleinen Gruppen unterwegs und haben auf jeder Tour nur 12 Plätze frei. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Hier gibt es detaillierte Informationen.