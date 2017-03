Ins Bild gesetzt: nominierte Architekturbilder

Text: Meret Ernst / 3.03.2017 16:21

Die Jury des Swiss Photo Award wählte in der Kategorie Architektur drei komplett unterschiedliche Arbeiten unter die Besten drei. Andrea Helbling dokumentiert seit 1993 in Schwarzweiss-Aufnahmen unspektakuläre Gebäude. Viele stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahren, werden hartnäckig übersehen – und doch prägen sie noch heute den Charakter der Stadt. Istvan Baloghs Serie zum Zwicky-Areal, die er im Auftrag von Hochparterre fotografierte, untersucht nicht nur diesen neu entstandenen Lebensraum, sondern auch die Frage von Zufall und Inszenierung in der Fotografie. Und Beat Bühlers Arbeit über Ørestad City zeigt, wie sich eine Serie von acht Aufnahmen zu einer filmischen Narration fügen. Der Preis über 5000 Franken, von Fischer Immobilien gestiftet, wird an der Opening & Award Night in der Zürcher Photobastei am 16. März bekanntgegeben. Wir drücken die Daumen.





In den weiteren sechs Kategorien haben die Fachleute aus einer Shortlist von 36 Arbeiten die 21 Besten und die Kategoriensieger gekürt. Sie werden in der Photobastei bis zum 2. April ausgestellt. Der Swiss Photo Award zählt zu den grossen Fotopreisen der Schweiz. Prämiert wird Schweizer Fotografie in den Bereichen Werbung, Mode, Architektur, Editorial, Free, Reportage und Kunst.