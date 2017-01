Der Kanton Luzern fördert Baukultur

Text: Urs Honegger / 11.01.2017 14:34

Der Kanton Luzern setzt 2017 mit der Auszeichnung guter Baukultur einen zusätzlichen Schwerpunkt in seiner Kulturförderung und würdigt hervorragende Projekte in den Bereichen Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur und Infrastruktur, die in den Jahren 2005–2016 realisiert und fertiggestellt wurden. «Damit wird ein sichtbarer Beitrag an die öffentliche Wahrnehmung von Baukultur geleistet», heisst es in einer Medienmitteilung. «Gleichzeitig werden Bewusstseinsbildung und Diskussion für die Notwendigkeit von qualitätsvollem Bauen bei privaten und öffentlichen Bauträgern, Politik und Gesellschaft gefördert.» Eine fünfköpfige Jury beurteilt die eingereichten Dossiers. Mitglieder sind Patrick Gmür, Gmür & Gschwentner Architekten AG, Zürich; Eva Keller, Keller Hubacher Architekten, Herisau; Rita Illien, Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich; Jürg Conzett, Conzett Bronzini Partner AG, Chur und dem Kantonsbaumeister Hans-Urs Baumann, Luzern. Die Ausschreibungsunterlagen können ab sofort auf der Webseite www.gutebaukultur.ch heruntergeladen werden. Eingabeschluss der Dossiers ist der 10. April 2017.