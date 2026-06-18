Präzise Linien, feine Farbakzente

Farben im Badezimmer sind so alt wie Badezimmer selbst. Als sich die gewöhnlichen Bürger*innen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch in öffentlichen Badeanstalten oder im Holzzuber wuschen, genossen Adelige und Wohlhabende bereits die Privatsphäre eigener Badezimmer. Es waren oft grosszügige Räume mit ornamentierten Wannen und Becken sowie Armaturen aus Metallen wie Messing, Bronze oder vergoldeten Legierungen.