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Der Bestand als Innovationslabor

Das Bauen im Bestand verlangt nach sensiblen Lösungen. Besonders dort, wo Architektur, Technik und Raumkomfort zusammenfinden müssen.

Text: Redaktion Hochparterre
04.06.2026 15:00 Im Auftrag von KST
Werkplatz KST

Der Umgang mit bestehender Bausubstanz gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Architektur. Die zentralen Fragen des heutigen Bauens – vom Klimaschutz über Baukultur bis hin zu Wohnraumfragen – entscheiden sich nicht im Neubau, sondern im Umgang mit dem Bestand. Auch historische Gebäude sollen erhalten, weiterentwickelt und an zeitgemässe Anforderungen angepasst werden. Gefragt sind Lösungen, die neue funktionale Möglichkeiten sinnvoll integrieren oder gar technische Innovation ermöglichen, ohne den architektonischen Charakter eines Ortes zu beeinträchtigen. Besonders deutlich zeigt sich diese Herausforderung bei den Themen Raumklima und Gebäudetechnik.

Redaktion Hochparterre
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