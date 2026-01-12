Gesucht: Vielversprechende junge Architekturbüros

Auch dieses Jahr stellen Hochparterre, Zürcher Ziegeleien und MHZ Hachtel vier vielversprechende junge Architekturbüros vor. Zu gewinnen gibt es die Teilnahme an einem selektiven Wettbewerb.

Du bist jung und voller Tatendrang, aber dir fehlt der passende Auftrag? Die Wilde Karte von Hochparterre, Zürcher Ziegeleien und MHZ Hachtel ist die Chance, dein Büro in der Schweizer Szene bekannt zu machen und an einem Architekturwettbewerb im kleinen Kreis teilzunehmen.



Bewirb dich und gewinne einen Wettbewerbsplatz!

Bewerben kannst du dich bis zum 1. März mit einem Portfolio. Eine Jury unter der Leitung von Hochparterre wählt anhand der Einsendungen vier vielversprechende Architekturbüros aus, die bereits einen Neu- oder Umbau realisiert haben oder erste Wettbewerbserfolge verbuchen konnten. Sie beurteilt dabei das ganze Spektrum der Baukultur: Städtebau, Architektur, Nachhaltigkeit, Konstruktion, Innovation und Prozess.

Zwischen April und Juli werden die ausgewählten Büros und ihre Projekte auf hochparterre.ch in je einem Porträt vorgestellt. Zusätzlich erscheinen alle vier Porträts in der Septemberausgabe von Hochparterre.

Im September findet das grosse Finale statt: An dem öffentlichen Veranstaltungsabend erhalten die vier Büros die Möglichkeit, sich einem Bauträger und dem Publikum vorzustellen. Am Ende des Abends wählt die Jury ein Büro aus, das beim nächsten geladenen Studienauftrag oder Wettbewerb des Bauträgers gesetzt ist.

Teilnahmebedingungen

Bewirb dich, wenn du und deine Bürogründer*innen maximal 40 Jahre alt sind* und euer Firmensitz in der Schweiz ist.

Sende dazu ein Portfolio inklusive Lebensläufe mit euren Jahrgängen per Post an: Hochparterre, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich.

Sende dieselben Unterlagen zudem als PDF an: redaktion@hochparterre.ch.

Format, Gestaltung und Umfang sind frei. Wir nehmen Portfolios in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch entgegen.

*zugelassen sind Personen mit Jahrgang 1986 und jünger

Termine

Bewerbungsschluss: Sonntag, 1. März 2026

Auswahl: Mitte März 2026

Erscheinen Online-Porträts: April bis Juli 2026

Erscheinen Print-Porträts: 2. September 2026

Veranstaltung: zweite Septemberhälfte 2026, Architekturforum Zürich