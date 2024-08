Hochparterre ist ein Medienunternehmen mit 24 Mitarbeitenden.

Dafür stehen wir Jedes Unternehmen braucht ein Leitbild. ‹Purpose› und ‹Mission› wirken nach innen und aussen. Als Wegweiser und als «Über uns». So sehen die überarbeiteten ‹Publizistischen Leitlinien› von Hochparterre aus. 27.08.2024 09:32

Diese Publizistischen Leitlinien besagen, wie Hochparterre als Medienverlag wirken möchten und warum. Sie teilen mit, worüber wir berichten und in welcher Form. Sie gelten nach innen und nach aussen. Sie gelten für alle unsere Veranstaltungen und Produkte, egal ob gedruckt, online oder in den sozialen Medien, frei oder bezahlt, regelmässig erscheinend oder als singuläre Erzeugnisse. Wie wir dabei zusammenarbeiten möchten, regelt unsere Kooperationshaltung. Herkunft verpflichtet Benedikt Loderer und Köbi Gantenbein haben 1988 Hochparterre gegründet. Ihre «Illustrierte für Gestaltung und Architektur» war von Anfang an meinungsstark und, wie sie in der ersten Nummer schrieben, «allgemeinverständlich und nie langweilig […], undogmatisch und vor allem lebensfreudig». Das bleibt unsere Basis und Verpflichtung. Unser Zweck Hochparterre berichtet über die gestaltete Umwelt in der Schweiz. Ziel ist es dabei, diese Umwelt lebenswerter und schöner, also besser zu machen. Unsere Felder Wir berichten über die Themen Raumplanung, Architektur, Landschaftsarchitektur und Design. Wir begleiten Projekte, Planungen und Personen aus diesen Feldern kritisch, erklären sie und ordnen sie ein. Korrektiv sein Wir verstehen uns als Journalistinnen und orientieren uns am Journalistenkodex des Schweizer Presserats. Wir wollen informieren, einordnen und unterhalten. Unsere Aufgabe ist es auch, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, also denjenigen, die unseren Lebensraum formen. Gesellschaftlich denken Wir sind eine Fachzeitschrift. Unser Anspruch ist es, den Fachdiskurs zur gestalteten Umwelt mitzuprägen, aber auch gesellschaftlich relevant zu sein. Darum legen wir nicht nur auf Ästhetik Wert, sondern auch auf Nutzung und Nachhaltigkeit. Wir beurteilen räumliche Qualitäten, aber auch die kreativen Prozesse und politischen Zusammenhänge dahinter. ...