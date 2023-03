Die Ausstellung fordert visuell und akustisch dazu auf, unser Verhältnis zur Natur zu hinterfragen. Fotos: Stapferhaus / Anita Affentranger

Julia Büchel 29.03.2023 14:00

Zwischen Ehrung und Zerstörung Wie hast Du es mit der Natur?

Erneut greift das Stapferhaus in Lenzburg ein hochaktuelles globales Thema auf und inszeniert es als einen mit allen Sinnen erfahrbaren Parcours: Die Ausstellung ‹Natur. Und wir?› widmet sich unserem Verhältnis zur Natur, die wir gleichzeitig verehren und beherrschen möchten. Die Schau soll zum Nachdenken anregen – über Umwelt, Klima und die Stellung des Menschen darin. Dafür hat das Museum einen Rundgang durch acht thematische Bereiche geschaffen. ###Media_2### In den dunkel gehaltenen Räumen tauchen wir in eine perspektivische Welt aus Geräuschen, grossformatigenLeinwänden, Fotografien und Diagrammen. Sie thematisieren den Umgang mit natürlichen Ressourcen und deren Endlichkeit, beleuchten unser kulturell geprägtes Verhältnis zur Natur und zeigen den Zustand der Erde: Im Hauptraum illustrieren Diagramme und eindrückliche ‹Google Earth›-Luftaufnahmen unseren verschwenderischen Umgang mit den Ressourcen und seine Auswirkungen auf die Natur. Acht Pavillons behandeln philosophische Fragen zum Verhältnis von Technologie und Natur, die Kommunikation mit Pflanzen oder das Thema Mikroben auf unseren Körpern. Das Publikum ist auf diese Weise aufgefordert, sein Verhältnis zur Natur neu zu denken. Eingestreut sind interaktive Stationen, die dazu animieren, ethische Fragen rund um Natur zu beantworten. ###Media_3### Im letzten Raum sitzt man Schauspielerinnen und Schauspielern gegenüber, die unterschiedliche Weltanschauungen vertreten. Man setzt sich hier mit den eigenen Denkmustern auseinander: Sollen wir die Natur und die Welt retten – und falls ja: wie? Im Epilog der Ausstellung gelangen wir zur persönlichen Auswertung der in der Ausstellung beantworteten Fragen. So können wir unsere personalisierte Weltanschauung nochmals reflektieren: Entspricht sie unseren Werten und Verhaltensweisen? ###Media_4### Die Ausstellung erhebt nicht den mahnenden Finger und biete...