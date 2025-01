Die Kuratorin und Interior-Stylistin Connie Hüsser hat 41 internationale Designschaffende gebeten, Vogelhäuser zu entwerfen. Denn Vögel haben für die Stylistin eine ganz besondere Bedeutung.

«Vögel spielten in meinem Leben schon immer eine Rolle. Im Jahr, in dem meine Mutter starb, brütete eine Taube auf meinem Balkon. Ich entdeckte sie beim Pflanzengiessen, ein unzufriedenes Gurren drang aus dem Gebüsch. Ihr vorwurfsvoller Blick trieb mich zu äusserster Vorsicht. Leider kehrte kurz darauf der Winter zurück und die Täubchen erfroren. Der städtische Wildhüter kam und packte die halbnackten Körper in einen Plastiksack. In meiner kleinen Stube stehend, liess er sich über die Taubenproblematik aus. Währenddessen schwang der Sack an seinem gestikulierenden Arm hin und her, als ob die Täubchen fliegen wollten. Es war grotesk. Seither kann ich keine Mistkratzerli mehr essen. Kaum wurde es wärmer, kehrte die Taubenmutter zurück und legte erneut zwei Eier. Diesmal überlebten die Vogelbabys. Wie alle Tauben kehren sie regelmässig zu ihrem Geburtsort zurück. Ich erkenne sie sofort, wenn sie auf dem Balkongeländer sitzen und mit meinen Terracottatauben flirten. Als Kind wollte ich als Vogelflüsterin im Zirkus auftreten. Vermutlich war mir die Idee gekommen, weil mein Vater oft von seiner zahmen Krähe Hansi erzählt hatte. Sie war clever und spielte meiner Grossmutter ständig Streiche. Irgendwann war diese so wütend, dass sie den Vogel erschiessen wollte. Stattdessen traf sie ihre Lieblingskatze. Ich hätte damals gerne selbst eine Krähe gezähmt – oder zumindest einen Tiger. Vögel symbolisieren Selbstbestimmung und absolute Freiheit. Sie beflügeln mein Denken, wecken Sehnsucht und verbinden mich mit der Vergangenheit. Und sie erinnern mich daran, dass ich gerne in Bewegung bin. Auf dem Armaturenbrett meines Volvos liegt seit jeher ein Power-Rangers-Plastikadler. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, entdecke ich überall Vögel. Sie sitzen auf Bäumen und Lichtmasten oder gleiten beobachtend über mich hinweg. Oft denke ich dabei an Pirmin Rösli. ...