Trix Haussmann tritt die Urheberrechte am Designwerk der Allgemeinen Entwurfsanstalt ab: Christof Hindermann will den Fundus einem breiteren Publikum zugänglich machen.

«Haussmann war bei uns immer etwas Besonderes», sagt Christof Hindermann und klingelt bei Haussmann. Sein Vater war Polsterer und fertigte jahrzehntelang Stühle, Sessel und Interieurs für das visionäre Duo Trix und Robert Haussmann. So standen gelegentlich auch die legendären ‹Kronenhalle›-Barstühle bei ihnen zu Hause. «Als Kind bin ich manchmal unter den Stuhl gekrochen und schaute mir jedes Detail an.» Kurz darauf sitzen wir bei Grüntee an Trix Haussmanns Esstisch. Weil der verspiegelte Sockel sich vor den ebenfalls verspiegelten Schränken auflöst, scheint die Tischplatte zu schweben. «Den Tisch hat Robert entworfen, als wir hierherzogen», erzählt Trix Haussmann. Er bietet Platz für sechs Personen, gerade mal so viele, wie das Paar noch bewirten wollte. Gekocht, das ist bekannt, hat vor allem Robert Haussmann. Damit der Tisch trotz der grossen Platte stabil stehen konnte, musste der Fuss mit schweren Gewichten aufgefüllt werden – eine Tüftelei mit dem Produzenten, bis alles stimmte. «Wir hätten es einfacher haben können, denn später fanden wir heraus, dass Robert schon einmal ein solches Modell mit Spiegelfuss entworfen hatte.» Die Parallele zum Tisch ‹Florian› von 1985 ist nicht von der Hand zu weisen. In den vergangenen Monaten sassen Trix Haussmannund Christof Hindermann oft hier, um Objekte aus mehr als 60 Jahren Entwurfsgeschichte systematisch zusammenzutragen: den Stuhl für die Expo 64, wo sich das Architekten- und Designerpaar kennenlernte, den 1970 entworfenen Sessel für das Hotel Atlantis in Zürich, Sekretäre für Röthlisberger, Teppiche, Textilien. «Es ist gewaltig, was zum Vorschein kommt», sagt sie. «Ein riesiger Fundus», sagt er. Trix Haussmann überträgt die Urheber- und Nutzungsrechte über das Designwerk der Allgemeinen Entwurfsanstalt an Christof Hindermann. Nach unserem Gespräch am Vormittag wollen sie die l...