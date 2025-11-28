Lesen mit tiun
Bald bewerben. Bild: Ira Ivanova und Lou Hillereau, D-Berlin

Gesucht: Die 100 besten Plakate 2025

Welches sind die besten Plakate 2025? Ab 15. Dezember können Grafikerinnen und Gestalter ihre Arbeiten einreichen.

Anna Raymann   28.11.2025 14:44

Aktuell tourt die Ausstellung zu den 100 besten Plakaten 2024 durch die letzten Ausstellungsorte. Doch bereits angekündigt ist der Wettbewerb für die aktuelle Ausgabe. Gesucht sind die 100 besten Plakate des Jahres 2025 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zwischen dem 15. Dezember und dem 16. Januar können Gestalter*innen und Druckereien aus allen drei Ländern ihre Arbeiten einreichen. Die Bewerbung ist mit einem Beitrag von 50 Euro kostenpflichtig, alle weiteren Details finden sich für Interessierte auf der Webseite.

In der Jury sitzen Fachleute aus Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz vertritt Annik Troxler aus Riehen.

Ausstellung: Die 100 besten Plakate 2024
bis 7. Dezember
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Toni-Areal.

Eintritt frei

Anna Raymann
Anna Raymannraymann@hochparterre.ch
Im Spiegel mit der Unendlichkeit
