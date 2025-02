Noch bis 28. Februar zu sehen: Designprojekte der HF Produktdesign an der Schule für Gestaltung Bern und Biel. Fotos: SfG BB, Nadine Gönül

Mit den Ausstellungen «Animal» und «Protest» präsentieren Studierende der Schule für Gestaltung Bern und Biel ihre Arbeiten erstmals am neuen Standort, einem einstigen Industrieareal in Stettlen.

Im vergangenen Sommer ist der Berner Standort der grössten Schweizer Schule für Gestaltung umgezogen. Seither arbeiten Lernende, Studierende der Höheren Fachschule und Schülerinnen der Fachklassen in der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil in Stettlen. Aebi & Vincent Architekten haben drei der Gebäude zum Campus umgerüstet.

Rauminstallation der HF Visuelle Gestaltung im Campus Bernapark

Nun präsentieren zwei Klassen ihre ersten Ausstellungen am neuen Standort: Die Installation «Protest» zeigt ein Inszenierungsprojekt der HF Visuelle Gestaltung zum Thema Konsumkultur, «Animal» gibt Einblick in eine Semesterarbeitder HF Produktdesign. Die Arbeiten widerspiegeln nicht nur die Vielfalt der Herangehensweisen, sondern vermitteln auch informative Details – etwa, dass grosse Hunde Mühe mit tiefliegenden Näpfen haben oder Hühner in Ställen Langeweile entwickeln.

Die gezeigten Projekte rund um das Thema Tier sind im vierten Semester entstanden.

Die ausstellende Klasse der Produktdesignerinnen ist erst die zweite, die im kommenden Sommer abschliessen wird. In dem berufsbegleitenden Studiengang können sich gestalterisch-handwerkliche Berufsleute während sechs Semestern zu professionellen Produktdesignerinnen (dipl. Gestalter/in HF Produktdesign) weiterbilden.

Insgesamt werden an der Berufsfachschule der SfG BB über 800 Lernende in 17 Berufen ausgebildet, darunter sind auch seltene Berufszweige wie Glasmaler, Industriekeramikerin, Bindetechnologe oder Vergolderin.