Die Prothese Softletics soll auch beim Sport bestehen. Fotos: zvg

Das sind die Gewinner des James Dyson Award Schweiz Drei Projekte aus der Schweiz wurden für den internationalen Wettbewerb nominiert. 11.09.2025 15:56

Die modulare Prothese unterstützt Bewegungsfreiheit und Selbstbestimmung. Mit ihrem Projekt Softletics gewinnen die ETH Alumni Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf den nationalen James Dyson Award. Das selbstjustierende Prothesensystem besteht aus einer Kombination von 3D-gedruckten und textilen Komponenten, passt sich nach dem Prinzip der chinesischen Fingerfalle an den Körper an: Je mehr Belastung auf die Prothese wirkt, desto sicherer sitzt sie. Die Idee für die Masterarbeit initiierte eine Betroffene auf der Suche nach einer Lösung zum Sportmachen: «Schnell wurde klar, dass dieses Anliegen kein Einzelfall ist: Weltweit stehen Millionen Menschen vor ähnlichen Herausforderungen, da es auf dem Prothetikmarkt derzeit kaum geeignete und leicht zugängliche Produkte für den Sport im Bereich der oberen Extremitäten gibt – insbesondere, wenn es um Anwendungen mit Zugbelastungen geht. Seit über eineinhalb Jahren arbeiten wir nun täglich gemeinsam an Softletics», sagen Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf. Das Gewinnerprojekt erhält 6000 Euro zur Weiterentwicklung von Prototypen und Marktreife. Ebenfalls ins Rennen um die internationale Auszeichnung gehen zwei weitere Projekte. Die ZHdK Alumni Andrin Stocker, Luc Schweizer haben das modulares Kühlsystem bloc° entwickelt, das öffentliche Räume kühlen soll. Die 3D-gedruckten Terrakotta-Strukturen speichern Wasser und geben dies nach und nach ab. Der Betrieb läuft über Solarenergie. Das Navigationssystem 90° N ist ebenfalls ein Abschlussprojekt der ZHdK. Alain Scherer hat eine Brille entwickelt, die Extremsportlerinnen wie Anja Blach auf Expeditionen leiten kann. Softletics sowie bloc° und 90° N qualifizieren sich nun für die internationale Runde des James Dyson Award. Die Shortlist der Top 20 wird am 15. Oktober ausgewählt, die globalen Gewinnerprojekte wählt James Dyson am 5. November aus....