Die Design Biennale Zurich brachte Poesie und Pragmatik zusammen.

Buchvernissage: Die Design Biennale Zurich feiern!

Am Dienstagabend ist Buchvernissage von «Poetry & Pragmatism – An Anthology of the Design Biennale Zurich 2017–2025». Die Publikation blickt auf fünf inspirierende Ausstellungen zurück.

Marcel Bächtiger   24.11.2025 11:56

Zwischen 2017 und 2025 demonstrierte die Design Biennale Zurich immer aufs Neue, dass Design mehr ist als gute Form und schöne Oberfläche. In den fünf Ausstellungen mit über 100 Projekten stand das Design als Disziplin der Prozesse und Experimente, des Fragens und Forschens jenseits kommerzieller Interessen im Zentrum – mit Methode und Haltung.

Nach der fünften und letzten Ausgabe im Oktober 2025 erscheint nun die Jubiläumspublikation «Poetry & Pragmatism – An Anthology of the Design Biennale Zurich 2017–2025» in der Edition Hochparterre. Sie bildet den krönenden Abschluss eines ambitionierten Herzensprojekts.

Die Buchvernissage wird am 25. November in der Buchhandlung Hochparterre Bücher gefeiert.

Buchvernissage «Poetry & Pragmatism»

Datum: Dienstag, 25. November 2025, 19 Uhr
Ort: Hochparterre Bücher, Schöneggstrasse 27, 8004 Zürich

