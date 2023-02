Feuerverzinktes Stahlblech ist rezyklierbar, die rote Pulverbeschichtung erhöht den Sitzkomfort.

Einfach, günstig, Swiss Made Die für den Aussenraum konzipierte Möbelfamilie ‹Arin› ist so robust, dass sie sogar Skatern standhält. 13.02.2023 15:40

Es klingt ein wenig, als ob der Produktdesigner Winfried Schneider das Unmögliche versucht hätte: Sein Möbeltrio aus rezyklierbarem Stahlblech soll einfach zu handhaben und zu warten, stapelbar, in der Schweiz produziert und dennoch günstig sein. Hocker, Stuhl und Bank lassen sich frei platzieren oder am Untergrund festschrauben – je nachdem, ob sie einen Balkon oder eine öffentliche Wiese bespielen. Das Lochraster minimiert den Materialeinsatz und lässt die Oberflächen nach Regenfällen gut austrocknen. «Sie sind schwer genug, sodass sie widerstandsfähig und gut gegen Vandalismus gesichert sind. Dennoch sind sie leicht genug, um sie frei zu arrangieren», erklärt Schneider. Im Vergleich zu einer Holzbank kosten die Möbel deutlich weniger und benötigt kaum Pflege. ###Media_2### Der Designer hat die Serie über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt. Auf der Suche nach einer Herstellerin stiess er auf Burri Public Elements, die das Trio 2022 in ihr Sortiment aufnahm. Das industriell wirkende Erscheinungsbild von ‹Arin› ist nicht Stilmittel, sondern legt die Machart offen. Als gelernter Metallbauer denkt Schneider von der Maschine aus: «Das Design ist wesentlich von der Funktion bestimmt. Die Formen der einzelnen Flächen minimieren Schnittreste, die Abkantungen gewährleisten Standfestigkeit und Stabilität, der leicht konische Schnitt hilft beim Stapeln.» Dekoratives Spiel bietet einzig der Schattenwurf des Lochmusters – grössere Kreise gegen Innen, kleinere zu den Kanten hin. Dass Schneider nicht Lochblech verwendet, sondern das Lochmuster selbst gestanzt hat, zahlt sich aus: Die robusten Stücke wirken nicht grob, sondern gewinnen an Leichtigkeit, die Durchsicht verbindet sie optisch mit ihrer Umgebung. ###Media_4### ###Media_3### ...