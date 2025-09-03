Neue Bewegungen fordern bessere Arbeitsbedingungen in der Architekturproduktion. In einer Artikelserie analysieren wir den Status quo und Zukunftsszenarien. Den Auftakt macht eine Umfrage. Nehmen Sie teil!

Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit, unklare Karrierepfade und Praktika für Fertigstudierte, minimale Ferien und Löhne wie im Detailhandel – fragwürdige bis prekäre Arbeitsbedingungen gehören seit Generationen und vermeintlich selbstverständlich zum Architekten­beruf. Schon im Studium wird die Bereitschaft zur Selbstausbeutung trainiert. Die Silberrücken der Disziplin predigen, Architektin sei kein Beruf, sondern eine Berufung. «Ich baue nicht wegen des Geldes», sagt Peter Zumthor. «If you want an easy life, don’t be an architect», sagte Zaha Hadid. «Die Arbeit an ‹S, M, L, XL› war beinahe suizidal», gab Rem Koolhaas stolz zu Protokoll. Doch seit einigen Jahren wankt nicht nur das Ideal des grossen Autorenarchitekten. Auch die Arbeitsbedingungen des Systems geraten in die Kritik. Gerade ­junge Architektinnen und Architekten verstehen sich zunehmend als arbeitnehmende «architectural workers» und fordern ­faire Löhne, geregelte Arbeitszeiten, eine so­lide Altersvorsorge und Mitspracherechte. International formieren sich Gewerkschaften und aktivistische Gruppierungen – von der ‹Architekt*innengewerkschaft› (Deutschland) und der ‹unione lavoratrici e lavoratori in architettura› (Italien) über ‹Architectural Workers United› (USA) bis zur ‹Section of Architectural Workers› und der ‹Future Architects Front› (beide UK). Der britische Berufsverband RIBA führt seit einigen Jahren umfassende Umfra­gen durch und thematisiert branchenweite Miss­stände. 2021 erhob das ebenfalls britische ‹Architects’ Journal› erschreckende Daten: 48 Prozent der Brancheneinsteiger verdienten weniger als das existenzsichernde Minimum. 9 von 10 Juniormitarbeitenden erhielten keinen Ausgleich für Überstunden. 8 Prozent der Befragten hatten keinen Arbeitsvertrag. ###Media_3### ###Media_4### Diese Missstände scheinen tie...