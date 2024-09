Barbara Schuler-Rozzi zu den besten Schreinerarbeiten.

Der nationale Prix Lignum 2024 in der Kategorie Schreinerarbeiten geht nach Muri AG, Cazis GR und Volketswil ZH. In unserem Film erklärt Jurymitglied Barbara Schuler-Rozzi in Bergün die drei Projekte.

Zukunftsweisende Arbeiten mit Holz bekannt machen, das ist das Ziel des Prix Lignum. Aus 583 Eingaben zeichneten fünf regionalen Preisgerichte insgesamt 39 Objekte aus, 15 davon in der Kategorie «Schreinerarbeiten». Eine nationale Jury wählte anschliessend aus diesen regionalen Preisträgern je Kategorie drei Hauptpreise in Gold, Silber und Bronze aus. Letzten Donnerstag wurden im Hotel National in Bern diese nationalen Preise festlich verliehen.

Gold gibt es diesmal in der Kategorie Schreinerarbeiten für den Festsaal im neuen Drei-Häuser-Hotel «Caspar» in Muri AG von Tilla Theus und Partner, Silber geht an den Ausbau des Hauses 8 der Klinik Beverin in Cazis GR von Albertin Architekten und Bronze an eine nachhaltig entworfene Küche in Volketswil ZH von Merk Raumgestaltung.