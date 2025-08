Mit der Umnutzung des Spitalareals reagiert die deutsche Autostadt Sindelfingen weitsichtig auf die ökonomische Entwicklung – und wagt damit einen strukturellen Wandel.

«Stellt euch eine Wohnung mit dieser Aussicht vor: nicht schlecht, oder?», fragt Romina Christen-Klenk, Projektleiterin bei der Internationalen Bauausstellung Region Stuttgart (IBA’27) mit einem Grinsen in die Runde. Wir stehen auf dem Balkon im siebten Obergeschoss des Bettenhauses; auf einem Hügel über der Stadt und umgeben von dichtem Wald, liegt unter uns das Sindelfinger Krankenhausareal. In der Ebene dehnen sich die Wohnquartiere und Industriebetriebe der miteinander verwachsenen Städte Sindelfingen und Böblingen aus, am Horizont ist der Schwarzwald zu erkennen. Einen Moment lang blicken Christen-Klenks Kollegen von der IBA’27 und die anwesenden Vertreter des Stadtplanungsamts andächtig in die Ferne – als wäre aus dem Dunst das künftige Stadtquartier aufgetaucht, das sie auf diesem privilegierten Flecken Land umsetzen möchten: Bereits in wenigen Jahren sollen auf dem acht Hektar grossen Spitalareal gut 1500 Menschen wohnen, ihre Freizeit verbringen, sich mit dem Nötigsten versorgen, Kita und Schule besuchen oder in Co-Working-Spaces arbeiten können. ###Media_2### Rund zwei Drittel des Gebäudebestands, davon vieles aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, will die Stadt entsprechend umnutzen und durch Neubauten verdichten. Als eine der ersten Spitaltransformationen in diesem Massstab dürfte das Projekt damit über die Region hinaus Vorbildcharakter haben. Funktional und gesellschaftlich durchmischt, klimaangepasst, ökologisch und autoarm soll das neue Quartier sein – also so ziemlich alles, was das gebaute Sindelfingen nicht ist. Auch das Wohnungsangebot fordert die lokalen Gewohnheiten heraus: Statt Einfamilien- und Reihenhäusern wird es hier Miet- und Eigentumswohnungen für ein möglichst breites Zielpublikum geben. Auch experimentelle Wohnformen stehen auf dem Programm. Ein Weg mit Hürden Die Pläne für das Vorzeigeprojekt sind weit gediehen. Als eins de...